> fragwürdig: »Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase« Das neue BioSkop-Dossier! Das Gesetz »zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung« gilt seit Dezember 2015. Es bringt auch eine Innovation, die wir wiederholt kritisch hinterfragt hatten: die so genannte Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase. Das neue Instrument, in Fachkreisen auch Advance Care Planning (ACP) genannt, zielt darauf ab, BewohnerInnen von Pflege- und Behindertenheimen zum Abfassen einer Patientenverfügung pro Therapieverzicht zu motivieren – oder auch deren gesetzlichen Vertreter, sofern die Betroffenen rechtlich nicht mehr einwilligungsfähig sind, zum Beispiel Menschen mit Demenz. Das propagierte Konzept ist mehr als problematisch! Die – auch ökonomischen – Motive, Hintergründe und Alternativen beleuchtet > fortlaufend das > BioSkop- DOSSIER »Lebensklugheit, Planungszwang, Ökonomie« > hier mehr erfahren und weitersagen!

> BioSkop und Omega zur aktuellen Euthanasie-Diskussion Keine geregelten Dienstleistungen für die Selbsttötung! Eine gemeinsame Stellungnahme von BioSkop und der Hospizvereinigung Omega warnt vor einer gesetzlichen Legitimierung von Suizidbeihilfe, die womöglich auch von ÄrztInnen mit Billigung des Gesetzgebers ausgeführt werden soll. Das Papier vom September 2015 blickt zudem mit Sorge auf eine so genannte »Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase«, wie sie der aktuelle Gesetzentwurf zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung vorsieht. Das Gesetzesvorhaben läuft darauf hinaus, (künftige) Heimbewohner und ihre gesetzlichen Vertreter gezielt zu bewegen, eine Patientenverfügung zu formulieren und in Pflege-Einrichtungen zu hinterlegen. Omega und BioSkop fordern andere, sozialpolitische Signale! > Mehr erfahren, Stellungnahme lesen! > Hintergrundpapier Freiwillige Zwangsberatung pro Therapieverzicht? zur »Gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase« > Das neue BIOSKOP Heft mit dem newsletter behindertenpolitik können Sie hier BESTELLEN

> »Kein Witz!« – ein kurzer, teurer Film zur Organspende Aufklärung oder Werbung? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) soll die Bürgerinnen über Organ- und Gewebespenden seriös informieren. »Die Aufklärung hat die gesamte Tragweite der Entscheidung zu umfassen und muss ergebnisoffen sein«, verlangt das Transplantationsgesetz. Wie die BZgA diesen, mit Steuergeldern finanzierten, Auftrag praktisch ausführt, erinnert nicht selten an Werbung – die das Gesetz allerdings nicht wirklich vorsieht. Ein preisgekröntes Beispiel ist der Kurzfilm »Kein Witz!«. Der kostspielige Kino- und TV-Spot wirft Fragen auf – auch an den Bundesgesundheitsminister. > MEHR erfahren Sie hier +++ BZgA-Informationen zur Organ- und Gewebespende +++ BIOSKOP -Texte und Analysen zur Transplantationsmedizin

> Großforschungsprojekt mit Genanalysen und zentraler Biobank Wem nützt die Nationale Kohorte? Wenn PolitikerInnen öffentlich auftreten, versuchen sie sich gern mal als Stimmungsmacher, Propheten oder Heilsbringer. So jüngst auch die amtierende Bundesministerin für Bildung und Forschung: »Wir haben in den nächsten Jahren«, sagte Johanna Wanka (CDU) am 10. November in Essen, »durch die Nationale Kohorte die große Chance, einen enormen Wissensschub im Kampf gegen Volkskrankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erzielen.« Wie und mit welchen Studien das im einzelnen erreicht werden soll, erklärte Wanka vorsichtshalber nicht. Derweil fordern das Gen-ethische Netzwerk und das Komitee für Grundrechte und Demokratie mit Recht eine »öffentliche Debatte« über das großspurig dimensionierte Daten-Proben-Sammel-Speicher-Verwertungs-Langzeit-Projekt, bei dem rund 200.000 Menschen freiwillig medizinische und soziale Daten sowie molekulargenetisch analysierbare Körpersubstanzen für eine zentrale Biomaterialienbank spenden sollen. Wir haben uns angesehen, was ProbandInnen in der Einwilligungserklärung unterschreiben sollen. Und wir fragen: Wem nützt die »Nationale Kohorte«? > Mehr erfahren auf einen KLICK Infos, Hintergründe, Dokumente

> Euthanasie in Belgien – ärztlich assistierter Suizid in Deutschland? Der nächste Tabubruch Tötungen auf Verlangen von PatientInnen sind fast überall verboten. Als europäischer Tabubrecher agiert – neben den Niederlanden – Belgien, wo Liberale, Sozialisten und Grüne 2002 ein Euthanasiegesetz durchgesetzt hatten. In diesem Februar hat das belgische Parlament den nächsten Schritt getan und das Gesetz ausdrücklich auch auf Kinder und Jugendliche ausgeweitet.

Derweil wird in Deutschland diskutiert, ob ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung in dieser Legislaturperiode erleichtert oder verboten werden soll. Mehr lesen Sie > HIER + Hintergründe zu Euthanasie und Patientenverfügungen

> Organtransplantation, Partnerschaften, Menschenrechte Fragwürdiges Herz für China Von hingerichteten Gefangenen stammen in China mehr als 90 Prozent der verpflanzten Organe Verstorbener. Organisationen wie der Weltärztebund lehnen diese Praxis als unethisch ab. Doch westliche Firmen, Kliniken und ÄrztInnen unterstützen auf vielfältige Weise das chinesische Transplantationssystem. Derartige Kooperationen werfen reichlich Fragen auf – verlässlich antworten sollte zum Beispiel das Deutsche Herzzentrum (DHZB) um seinen einflussreichen Ärztlichen Direktor Prof. Roland Hetzer. + Hintergrundbericht ++ Deutsch-Chinesischer Kooperationsvertrag +++ Operationen plus Festakt in Pjöngjang ++++ »Ethische Herausforderungen« – Blick ins Archiv des Deutschen Ärzteblattes

> Krankenversicherungsnachweis Verwirrspiel mit Chipkarten Mit 8-jähriger Verspätung soll es nun so weit kommen: Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) löst ab 2014 endgültig die Krankenversichertenkarte (KVK) ab, die ab Januar nicht mehr gelten soll. So kommunizieren es jedenfalls die Krankenkassen – und informieren damit anders als die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wer hat Recht? > Mehr erfahren + Patientendaten in der Wolke ++ Berichte und Hintergründe

> Neugeborenenscreening Informierte ÄrztInnen, aufgeklärte Eltern? Das Gendiagnostikgesetz (GenDG) verlangt, dass genetische Proben »unverzüglich zu vernichten« sind, sobald sie nicht mehr für diejenigen Zwecke benötigt werden, für die sie veranlasst wurden. Das gilt auch für Blutproben, die beim Neugeborenenscreening auf angeborene Stoffwechselkrankheiten entnommen und analysiert werden. Doch nicht allen ÄrztInnen scheint die Rechtslage bewusst zu sein. + Das Gesetz und die Praxis ++ Fallbeispiel plus Infos für Eltern

> Geplanter Industriekodex zum Pharmasponsoring Transparenz und Taktik Die führenden Arzneimittelhersteller kündigen an, freiwillig für mehr Transparenz bei Geldzahlungen an Heilberufler zu sorgen. Kritiker halten den Vorstoß für einen taktischen Schachzug, um gesetzliche Regelungen abzuwehren. Tatsache ist: Die verheißene Offenheit soll Grenzen haben – und vom Goodwill der Geldnehmer abhängen. > Bitte hier klicken + Sponsoring, Werbung, Interessenkonflikte

> Deutsche Stiftung Organtransplantation Anhaltende Geheimniskrämerei »Meine Philosophie ist Transparenz« versicherte der angesehene Jurist Rainer Hess, als er im Januar 2013 sein Amt als Interimsvorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) antrat. Dass die private Stiftung, aber auch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), die Geheimhaltung zuweilen übertreiben, hat ein Bürger inzwischen schriftlich. > KLICKEN und WEITERLESEN + Masterplan der DSO ? ++ Dossier Deutsche Stiftung Organtransplantation +++ HINTERGRÜNDE und ABGRÜNDE

> Transplantationsgipfel im Bundesgesundheitsministerium Informieren – nicht moralisieren Krisentreffen in Berlin: Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr hat am 27. August 2012 mit Vertretern von Bundesärztekammer, Krankenkassen, Kliniken und Organspendemanagement beraten, welche Konsequenzen aus Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung menschlicher Körperteile zu ziehen sind. BioSkop fordert eine fundierte, offene Diskussion über die Transplantationsmedizin, mehr Transparenz und Kontrollen sowie den Schutz von Insidern, die Missstände aufdecken – nachzulesen auch im Bericht »Operationsbedarf beim Organspende-System« der Deutschen Welle. + BioSkop-Vorschläge für glaubwürdige Transparenz ++ Öffentliche Ankündigungen vom 27. August +++ Kontrolle? Nein danke!